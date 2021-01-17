72 теннисиста, прибывших в Австралию, проведут карантин в полной изоляции 14 дней

В общей сложности 72 теннисиста, прибывших в Австралию для участия в Australian Open, были помещены под строгий карантин, который продлится в течение двух недель. В это время игрокам нельзя будет покидать свои номера и тренироваться.
Напомним, сегодня, 17 января, организаторы Australian Open сообщили, что у пассажира чартерного рейса, прибывшего 16 января в Мельбурн из Дохи (Катар), был обнаружен коронавирус. Отмечается, что речь идёт не о теннисисте.
Как стало известно, на самолёте находилось 58 человек, в том числе 25 теннисистов. Каждый из них уже находится в отеле на карантине, который продлится в течение двух недель.
Отметим, что все теннисисты, прибывшие в последние несколько дней в Австралию для участия в Australian Open, будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до 19 января.
Причиной столь строгого постановления стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. Ранее стало известно о полной двухнедельной изоляции всех, кто находился на борту самолётов, прибывших в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На жёсткий карантин отправилось 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).
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