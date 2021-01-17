«Любимый ресторан в Мельбурне? Мой номер, лол». Кузнецова ответила на вопросы подписчиков

Российская теннисистка Светлана Кузнецова посредством «сториз» на своей странице в «Инстаграме» ответила на вопросы подписчиков.

«Любимый ресторан в Мельбурне? На данный момент мой номер, лол. Правда, что можно тренировать пять часов? Тем, кто был на самолёте с хоть одним заболевшим, можно тренироваться сколько угодно! Но в номере.

Любимый из ныне соревнующихся теннисистов? Роджер Федерер. С кем был самый лучший матч на Открытом чемпионате Австралии? Не уверена насчёт лучшего, но самый эпичный поединок получился с Франческой Скьявоне», — написала Кузнецова.



Напомним, все теннисисты, прибывшие в последние несколько дней в Австралию для участия в Australian Open, будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до вторника, 19 января.



Причиной столь строгого постановления стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. Ранее стало известно о полной двухнедельной изоляции всех, кто находился на борту самолётов, прибывших в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На жёсткий карантин отправилось 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.