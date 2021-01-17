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Джокович призвал директора AO улучшить условия для теннисистов, оказавшихся в изоляции

Джокович призвал директора AO улучшить условия для теннисистов, оказавшихся в изоляции
Теннис / Australian Open 2021 0
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович направил директору Australian Open Крэйгу Тайли письмо, в котором попросил обеспечить равные условия всем теннисистам, которые примут участие в турнире, информирует Punto de Break.

Сообщается, что Новак попросил Тайли гарантировать каждому игроку ряд моментов, среди которых:

обеспечить тренировочным инвентарём каждый номер;

предоставить достойное питание;

сократить полную изоляцию для 47 теннисистов, осуществив проведение большего количества тестов;

позволить игрокам посещать своих наставников при условии отрицательных ПЦР-тестов;

разместить как можно больше теннисистов в частных домах с тренировочными кортами.

Напомним, три первые ракетки рейтингов WTA и ATP не будут проходить двухнедельный карантин в Мельбурне, как это сделают остальные заявившиеся на Australian Open теннисисты. Отдельный карантин будет проходить в Аделаиде, где параллельно также проведут выставочный турнир с их участием.

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