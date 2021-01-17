Стало известно ещё об одной теннисистке, заразившейся коронавирусом перед стартом AO

Журналист Адам Аддикотт на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил, что китаянка Сиюй Ван перед старом Australian Open заразилась коронавирусом. В настоящее время она находится в Абу-Даби (ОАЭ), где принимала участие в стартовом турнире WTA 2021 года, и не имеет симптомов болезни.
Напомним, все теннисисты, прибывшие в последние несколько дней в Австралию для участия в Australian Open, будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до 19 января.
Причиной столь строгого постановления стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. Ранее стало известно о полной двухнедельной изоляции всех, кто находился на борту самолётов, прибывших в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На жёсткий карантин отправилось 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).
Сегодня, 17 января, сообщалось, что на карантин было отправлено ещё 25 теннисистов. Все они прилетели в Мельбурн из Дохи (Катар) на чартерном рейсе, один из пассажиров которого был заражён коронавирусом.
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