Даниэль — об изоляции в Мельбурне: у меня появится интересная история для детей или внуков

Японский теннисист Таро Даниэль, оказавшийся в полной изоляции по прилёте в Мельбурн для участия в Australian Open, на своей официальной странице в «Твиттере» поделился мнением о сложившейся ситуации.



«Я буду одним из теннисистов в полной изоляции. Трудно смириться, но я знал о такой возможности до приезда. Сделаю всё возможное, чтобы подготовиться получше. В будущем у меня появится интересная история для детей или внуков», — написал Даниэль.



Напомним, все теннисисты, прибывшие в последние несколько дней в Австралию для участия в Australian Open, будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до 19 января.



Причиной столь строгого постановления стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. Ранее стало известно о полной двухнедельной изоляции всех, кто находился на борту самолётов, прибывших в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На жёсткий карантин отправилось 47 теннисистов (среди них — Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Анжелика Кербер и Белинда Бенчич).



Вчера, 17 января, сообщалось, что на карантин было отправлено ещё 25 теннисистов. Все они прилетели в Мельбурн из Дохи (Катар) на чартерном рейсе, один из пассажиров которого был заражён коронавирусом.

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