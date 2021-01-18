Аслан Карацев опустился на одну строчку в рейтинге ATP
В обновлённом рейтинге ATP от 18 января российский теннисист Аслан Карацев опустился на 113-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает четвёртую позицию.
Рейтинг АТР. 18 января
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5940.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4164.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3120.
...
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2245...
113 (112). Аслан Карацев (Россия) — 642.
Как Соболенко, Медведев и другие теннисисты обживаются в Австралии на карантине
Игроки тренируются даже в ванной комнате. А в гости могут заглянуть только мышь и попугай. Забавные видео и фото.
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