Алекс де Минор стал лидером чемпионской гонки ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP первую строчку занял австралийский теннисист Алекс де Минор, выигравший турнир в Анталье (Турция). Лучший из россиян, Павел Котов, располагается на 32-й позиции.

Чемпионская гонка ATP. 18 января

1. Алекс де Минор (Австралия) — 250.

2. Хуберт Хуркач (Польша) — 250.

3. Себастьян Корда (США) — 150.

4. Александр Бублик (Казахстан) — 150.

5. Кристиан Харрисон (США) — 102.

6. Давид Гоффен (Бельгия) — 90.

7. Кэмерон Норри (Великобритания) — 90.

8. Жереми Шарди (Франция) — 90.

9. Роберто Кирос (Эквадор) — 57.

10. Маттео Берреттини (Италия) — 45.

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32. Павел Котов (Россия) — 12...

64. Александр Шевченко (Россия) — 2...

67. Иван Неделько (Россия) — 2...

89. Андрей Чепелев (Россия) — 1.