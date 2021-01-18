Алекс де Минор стал лидером чемпионской гонки ATP
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP первую строчку занял австралийский теннисист Алекс де Минор, выигравший турнир в Анталье (Турция). Лучший из россиян, Павел Котов, располагается на 32-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 18 января
1. Алекс де Минор (Австралия) — 250.
2. Хуберт Хуркач (Польша) — 250.
3. Себастьян Корда (США) — 150.
4. Александр Бублик (Казахстан) — 150.
5. Кристиан Харрисон (США) — 102.
6. Давид Гоффен (Бельгия) — 90.
7. Кэмерон Норри (Великобритания) — 90.
8. Жереми Шарди (Франция) — 90.
9. Роберто Кирос (Эквадор) — 57.
10. Маттео Берреттини (Италия) — 45.
...
32. Павел Котов (Россия) — 12...
64. Александр Шевченко (Россия) — 2...
67. Иван Неделько (Россия) — 2...
89. Андрей Чепелев (Россия) — 1.
Алекс де Минор выиграл турнир в Анталье. Финал длился 7 минут
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