Александр Зверев прекратил сотрудничество с агентством Роджера Федерера

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил о прекращении сотрудничества с агентством Team8, во главе которого стоят 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер и его личный менеджер Тони Годсик.

«Я принял решение вернуться к корням. Моя семья будет помогать мне в плане тренировок, а Миша и Сергей Бубка займутся менеджментом. Я хочу поблагодарить Team8 за отличную работу и потрясающий опыт. Однако обе стороны чувствуют, что настало правильное время доверить семье большую роль», — написал Зверев в своём «инстаграме».

В начале января стало известно, что Зверев расстался с тренером Давидом Феррером. Александр является седьмой ракеткой мира. В 2020 году он стал победителем двух турниров в Кёльне.