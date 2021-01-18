Александр Зверев прекратил сотрудничество с агентством Роджера Федерера
Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил о прекращении сотрудничества с агентством Team8, во главе которого стоят 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер и его личный менеджер Тони Годсик.
«Я принял решение вернуться к корням. Моя семья будет помогать мне в плане тренировок, а Миша и Сергей Бубка займутся менеджментом. Я хочу поблагодарить Team8 за отличную работу и потрясающий опыт. Однако обе стороны чувствуют, что настало правильное время доверить семье большую роль», — написал Зверев в своём «инстаграме».
В начале января стало известно, что Зверев расстался с тренером Давидом Феррером. Александр является седьмой ракеткой мира. В 2020 году он стал победителем двух турниров в Кёльне.
Зверев попрощался с Феррером, под руководством которого впервые вышел в финал ТБШ
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