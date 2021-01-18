Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александр Зверев прекратил сотрудничество с агентством Роджера Федерера

Александр Зверев прекратил сотрудничество с агентством Роджера Федерера
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил о прекращении сотрудничества с агентством Team8, во главе которого стоят 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер и его личный менеджер Тони Годсик.

«Я принял решение вернуться к корням. Моя семья будет помогать мне в плане тренировок, а Миша и Сергей Бубка займутся менеджментом. Я хочу поблагодарить Team8 за отличную работу и потрясающий опыт. Однако обе стороны чувствуют, что настало правильное время доверить семье большую роль», — написал Зверев в своём «инстаграме».

В начале января стало известно, что Зверев расстался с тренером Давидом Феррером. Александр является седьмой ракеткой мира. В 2020 году он стал победителем двух турниров в Кёльне.

Зверев попрощался с Феррером, под руководством которого впервые вышел в финал ТБШ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021