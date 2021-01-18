Австралийский политик гневно отреагировал на пост Стэна Вавринки
Австралийский политик Тим Смит резко отреагировал на пост швейцарского теннисиста Стэна Вавринки в «Твиттере». Спортсмен показал фото из номера отеля в Мельбурне.
«Для каждого жителя штата Виктория, которому премьер-министр Дэниел Эндрюс запретил вернуться домой из Сиднея, это отвратительные двойные стандарты. Этому выскочке-теннисисту разрешили въезд, а жителям штата — нет. Многие семьи из штата сейчас в бешенстве», — написал Смит в своём «твиттере».
Смит также упомянул 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, который пропустит Australian Open: «Роджер Федерер. Это класс. Давайте надеяться, что он вернётся, когда всё станет безопасно и никакого риска для трудолюбивых жителей Виктории не будет».
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