Австралийский политик гневно отреагировал на пост Стэна Вавринки

Австралийский политик Тим Смит резко отреагировал на пост швейцарского теннисиста Стэна Вавринки в «Твиттере». Спортсмен показал фото из номера отеля в Мельбурне.

«Для каждого жителя штата Виктория, которому премьер-министр Дэниел Эндрюс запретил вернуться домой из Сиднея, это отвратительные двойные стандарты. Этому выскочке-теннисисту разрешили въезд, а жителям штата — нет. Многие семьи из штата сейчас в бешенстве», — написал Смит в своём «твиттере».

Смит также упомянул 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, который пропустит Australian Open: «Роджер Федерер. Это класс. Давайте надеяться, что он вернётся, когда всё станет безопасно и никакого риска для трудолюбивых жителей Виктории не будет».