Власти штата Виктория отклонили просьбу Джоковича об улучшении условий на карантине

Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс отреагировал на письмо первой ракетки мира серба Новака Джоковича, призвавшего обеспечить равные условия всем теннисистам на карантине в Аделаиде и Мельбурне.
Новак предоставил следующий список требований:
— обеспечить тренировочным инвентарём каждый номер;
— предоставить достойное питание;
— сократить полную изоляцию для 47 теннисистов, осуществив проведение большего количества тестов;
— позволить игрокам посещать своих наставников при условии отрицательных ПЦР-тестов;
— разместить как можно больше теннисистов в частных домах с тренировочными кортами.
«Люди могут свободно представлять свои списки требований, но ответ — нет. Я знаю, что некоторые игроки обсуждают правила — однако правила применяются к ним так же, как и ко всем остальным. Они все были проинформированы об этом до того, как прибыли сюда. Это было условием их допуска. Здесь нет никакого особого отношения. У вируса ни к кому нет особого отношения», — приводит слова Эндрюса Ubitennis.
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