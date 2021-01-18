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Власти штата Виктория отклонили просьбу Джоковича об улучшении условий на карантине

Власти штата Виктория отклонили просьбу Джоковича об улучшении условий на карантине
Теннис / Australian Open 2021 0
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Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс отреагировал на письмо первой ракетки мира серба Новака Джоковича, призвавшего обеспечить равные условия всем теннисистам на карантине в Аделаиде и Мельбурне.

Новак предоставил следующий список требований:
— обеспечить тренировочным инвентарём каждый номер;
— предоставить достойное питание;
— сократить полную изоляцию для 47 теннисистов, осуществив проведение большего количества тестов;
— позволить игрокам посещать своих наставников при условии отрицательных ПЦР-тестов;
— разместить как можно больше теннисистов в частных домах с тренировочными кортами.

«Люди могут свободно представлять свои списки требований, но ответ — нет. Я знаю, что некоторые игроки обсуждают правила — однако правила применяются к ним так же, как и ко всем остальным. Они все были проинформированы об этом до того, как прибыли сюда. Это было условием их допуска. Здесь нет никакого особого отношения. У вируса ни к кому нет особого отношения», — приводит слова Эндрюса Ubitennis.

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