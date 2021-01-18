Сэм Грот — о предложении Джоковича: он серьёзно? Это эгоистичный политический шаг

Бывший австралийский теннисист Сэм Грот раскритиковал первую ракетку мира серба Новака Джоковича за предложения по поводу улучшения условий карантина для игроков в преддверии Открытого чемпионата Австралии.
«Он серьёзно? Это эгоистичный политический шаг, чтобы получить популярность. Что, по его мнению, должно было случиться? Премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс должен был сказать: „Конечно, Новак, всё что хочешь“?» — написал Грот в своей колонке на Herald Sun.
Ранее Новак предоставил следующий список требований:
— обеспечить тренировочным инвентарём каждый номер;
— предоставить достойное питание;
— сократить полную изоляцию для 47 теннисистов, осуществив проведение большего количества тестов;
— позволить игрокам посещать своих наставников при условии отрицательных ПЦР-тестов;
— разместить как можно больше теннисистов в частных домах с тренировочными кортами.
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