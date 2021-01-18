Глава ATP: многие говорили, что теннис не выживет после ухода Сампраса и Агасси

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов Андреа Гауденци выразил уверенность, что теннис не окажется в кризисе после завершения карьеры швейцарцем Роджером Федерером, испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.
«Я начинал играть в теннис в эпоху Пита Сампраса и Андре Агасси. Многие говорили, что теннис не выживет после их ухода и сравниться с ними будет крайне сложно.
Спортивное долголетие «Большой тройки» просто невероятно. Конечно, их будет не хватать, когда они завершат карьеру. Однако в теннисе всё равно появятся новые звёзды. В спорте всегда возникают потрясающие соперничества", — приводит слова Гауденци La Gazzetta dello Sport.
Федерер и Надаль за карьеру выиграли по 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, Джокович — 17.
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