Финальный этап Кубка Дэвиса-2021 будет проходить 11 дней. Турнир могут принять 3 страны

Международная теннисная федерация рассмотрела предложения партнёра — Kosmos Tennis — об изменениях формата финальной части Кубка Дэвиса 2021 года, сообщает официальный сайт соревнований.

Финальный этап будет проходить 11 дней — с 25 ноября по 5 декабря. Число стран-хозяек финального раунда планируется увеличить с одной до трёх, но этот вопрос ещё требует согласования. Финал и полуфиналы, как и прежде, пройдут в Мадриде (Испания), а матчи группового этапа и четвертьфиналы смогут принять и два других европейских города.

С 2022 года количество команд-участниц финальной стадии уменьшится с 18 до 16.

Кубок Дэвиса с 2019 года проходит по новому формату. Использован принцип, напоминающий чемпионат мира по футболу. Сборная России в 2019 году дошла до полуфинала, уступив сборной Канаде. Россияне как полуфиналисты автоматически получили путёвку в финальный раунд на следующий год.