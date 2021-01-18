Потапова: спасибо австралийцам, проведшим полгода в локдауне, чтобы мы могли сыграть на AO
Российская теннисистка Анастасия Потапова, которая сейчас находится на карантине в Мельбурне (Австралия), обратилась к жителям Австралии.
«Просто хочу поблагодарить всех австралийцев, которые провели в локдауне пять-шесть месяцев с марта, чтобы у нас был шанс сыграть на AO-2021», — написала Потапова на своей странице «Твиттере».
Напомним, все теннисисты, прибывшие в последние несколько дней в Австралию для участия в Australian Open, будут вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до 19 января. Причиной столь строгого постановления стали три положительных теста на коронавирус у прилетевших в Австралию. На полную изоляцию были отправлены две российские теннисистки — Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова.
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