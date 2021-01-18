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Родионова — о жалобах на условия карантина: сейчас мне стыдно быть теннисисткой

Родионова — о жалобах на условия карантина: сейчас мне стыдно быть теннисисткой
Теннис / Australian Open 2021 0

Австралийская теннисистка Арина Родионова высказалась о жалобах спортсменов на условия карантина в Мельбурне (Австралия).

«Сейчас мне стыдно быть теннисисткой. Если кто-то спросит, я садовник, а на выходных подрабатываю уборщицей.

Если серьёзно, то может кто-то из моих коллег объяснить, почему все жалуются на питание? Каждый получает по $ 100 на доставку, помимо ежедневно предоставляемых завтрака, обеда и ужина.

Если кому-то не хватает $ 100 в день на еду, возможно, стоит пересмотреть диету. Если этого недостаточно, и кто-то хочет получить чек на $ 100 тыс., может, стоит продать сумку Louis Vuitton», — написала Радионова на своей странице в «Твиттере».

Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля.

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