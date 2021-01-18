Родионова — о жалобах на условия карантина: сейчас мне стыдно быть теннисисткой
Австралийская теннисистка Арина Родионова высказалась о жалобах спортсменов на условия карантина в Мельбурне (Австралия).
«Сейчас мне стыдно быть теннисисткой. Если кто-то спросит, я садовник, а на выходных подрабатываю уборщицей.
Если серьёзно, то может кто-то из моих коллег объяснить, почему все жалуются на питание? Каждый получает по $ 100 на доставку, помимо ежедневно предоставляемых завтрака, обеда и ужина.
Если кому-то не хватает $ 100 в день на еду, возможно, стоит пересмотреть диету. Если этого недостаточно, и кто-то хочет получить чек на $ 100 тыс., может, стоит продать сумку Louis Vuitton», — написала Радионова на своей странице в «Твиттере».
Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля.
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