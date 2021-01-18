Гаспарян: в Мельбурне у всех разные условия. Почему о топ-игроках больше позаботились?

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, отбывающая карантин в Мельбурне (Австралия), рассказала об условиях проживания.
«Очень много проблем, с которыми не могут справиться. Мне кажется, организаторы тоже в шоке и не знают что делать, потому что сейчас у игроков абсолютно разные условия. Не говорю уже про топ-игроков, которые живут в Аделаиде.
Одни игроки живут в одном отеле, хорошем, другие – вообще непонятно где. Допустим, у меня в номере не открывается окно, уже три дня не могу просто подышать свежим воздухом. Нас никуда не выпускают. У нас нет никаких приспособлений в номере типа велотренажёра, каких-то резинок. Хотя видела, многие выставляли фото и видео в «Инстаграм», где видно, что у них есть какое-то оборудование. Так почему же у многих этого нет? Почему о топ-игроках больше позаботились?
Мы очень много раз звонили в сервис для игроков и до сих пор звоним, просим, чтобы они хоть что-то сделали. Они нам отвечают, но в итоге мы ничего не получаем. Мы вот попросили пылесос в номер, потому что пол очень грязный. Тут надо жить две недели, а на полу грязь, пыль. Но в итоге мы даже пылесос получить не можем. Нам надо делать здесь какие-то упражнения, в номере, но пыль и грязь повсюду! Дышать нечем! Мне кажется, это не очень хорошо для нашего здоровья», — сказала Гаспарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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