В. Камельзон: игрокам нужно выдержать условия карантина. За это и платят 100 тыс. долларов

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал ситуацию с карантином в Мельбурне (Австралия), на условия которого жалуются многие теннисисты.

«Что творится в Австралии, непонятно, нужно там быть, чтобы понимать. Карантин есть карантин, организаторы не хотят смерти людей. А игроки себя порой ведут неадекватно. Могу только расстроиться. Ребята понимают существо вопроса? Они хотят умереть? Так нельзя, должна быть голова, и нужно соображать. Раз ты поехал в Австралию, нужно соответствовать их правилам. Если игроки начнут выставлять свои условия, это будет не турнир. Как вы можете не надевать маски, не сделать пробу, не измерить температуру?



Нужно потерпеть и не выступать голословно. Если игрок не выдерживает регламент организаторов, он не прав. Они поехали за заработком, они что, не знали правил?! Их предупреждали, и они поехали. Так соответствуйте условиям, игроки не могут диктовать условия. Это глупости.



Любой игрок, хоть откуда, знал куда он ехал. Я не поехал, потому что знаю, что не выдержу условий. Конечно, сидеть две недели без тренировок сложно, но вы же знали. Нужно выдерживать условия, которые предлагают. Именно за это игрокам и платят по 100 тысяч долларов. А за что ж ещё? За красивые глаза? Поехала за заработком — работай», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Павлом Левковичем.

Напомним, за выступление в первом круге Открытого чемпионата Австралии игроки получат по 100 тыс. австралийских долларов.