Костюк — о полном карантине в Мельбурне: у меня случаются приступы паники

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как переносит полный карантин в Мельбурне (Австралия). Спортсменке запрещено покидать комнату накануне Australian Open даже ради тренировок.
«Днём у меня случаются приступы паники. Было такое, что я просто сидела посреди комнаты и практически начинала плакать, потому что мне хотелось выйти на свежий воздух. Но по большей части всё нормально, целый день стараюсь занять себя тренировками.
Мама, она же и мой тренер, живёт в соседней комнате. Между нашими номерами нет общей двери. Знаю, у других игроков есть смежные номера. Так что я даже не вижу её. По телефону мы не смогли ни разу поговорить, потому что соединение разрывается. Пишем друг другу сообщения. Знаю, что она занимается танцами, каждый час делает какие-то упражнения», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».
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