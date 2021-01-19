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На Australian Open подтвердили два новых случая заражения игроков коронавирусом

На Australian Open подтвердили два новых случая заражения игроков коронавирусом
Теннис / Australian Open 2021 0
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Среди участников Открытого чемпионата Австралии 2021 года обнаружены два новых случая заражения коронавирусом, сообщает The Age со ссылкой на медицинскую службу штата Виктория. Тесты были взяты у игроков в отеле.

Общее число заражённых лиц, связанных с Australian Open, достигло 7. Игроки, прибывшие в Мельбурн для участия в Australian Open, находятся на 14-дневном карантине.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович призвал улучшить условия для игроков на карантине, предоставив следующий список требований:
— обеспечить тренировочным инвентарём каждый номер;
— предоставить достойное питание;
— сократить полную изоляцию для 47 теннисистов, осуществив проведение большего количества тестов;
— позволить игрокам посещать своих наставников при условии отрицательных ПЦР-тестов;
— разместить как можно больше теннисистов в частных домах с тренировочными кортами.

Местные власти предложение серба отклонили.

Виктория Азаренко обратилась к игрокам, которые жалуются на жёсткий карантин
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