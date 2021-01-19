На Australian Open подтвердили два новых случая заражения игроков коронавирусом

Среди участников Открытого чемпионата Австралии 2021 года обнаружены два новых случая заражения коронавирусом, сообщает The Age со ссылкой на медицинскую службу штата Виктория. Тесты были взяты у игроков в отеле.

Общее число заражённых лиц, связанных с Australian Open, достигло 7. Игроки, прибывшие в Мельбурн для участия в Australian Open, находятся на 14-дневном карантине.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович призвал улучшить условия для игроков на карантине, предоставив следующий список требований:

— обеспечить тренировочным инвентарём каждый номер;

— предоставить достойное питание;

— сократить полную изоляцию для 47 теннисистов, осуществив проведение большего количества тестов;

— позволить игрокам посещать своих наставников при условии отрицательных ПЦР-тестов;

— разместить как можно больше теннисистов в частных домах с тренировочными кортами.

Местные власти предложение серба отклонили.