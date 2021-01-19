40-летняя Винус Уильямс ответила на вопрос о замужестве

40-летняя американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Винус Уильямс в ходе общения с болельщиками ответила на вопрос о замужестве.

«Я получаю много вопросов о том, замужем ли я и собираюсь ли выходить замуж в ближайшее время. Ответ на эти вопросы — нет», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.

Некоторое время назад Уильямс рассталась со своим бойфрендом Николасом Хэммондом, с которым встречалась около двух лет.

Ранее Винус подтвердила участие в Открытом чемпионате Австралии. Первый в 2021 году турнир «Большого шлема» Australian Open начнётся 8 февраля. Её лучшим результатом на Australian Open является выход в финал в 2003 и 2017 годах.