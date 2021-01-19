40-летняя Винус Уильямс ответила на вопрос о замужестве
40-летняя американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Винус Уильямс в ходе общения с болельщиками ответила на вопрос о замужестве.
«Я получаю много вопросов о том, замужем ли я и собираюсь ли выходить замуж в ближайшее время. Ответ на эти вопросы — нет», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.
Некоторое время назад Уильямс рассталась со своим бойфрендом Николасом Хэммондом, с которым встречалась около двух лет.
Ранее Винус подтвердила участие в Открытом чемпионате Австралии. Первый в 2021 году турнир «Большого шлема» Australian Open начнётся 8 февраля. Её лучшим результатом на Australian Open является выход в финал в 2003 и 2017 годах.
Винус Уильямс подтвердила участие в Australian Open 2021
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
11:17
-
10:25
-
09:11
- 18 января 2021
-
22:16
-
21:55
-
21:49
-
21:43
-
21:26
-
20:44
-
18:42
-
18:27
-
17:25
-
16:55
-
16:17
-
15:35
-
14:52
-
13:53
-
12:18
-
12:01
-
11:32
-
10:03
-
09:17
-
09:08
-
09:02
-
08:44
-
01:07
-
00:02
- 17 января 2021
-
22:03
-
21:25
-
20:43
-
18:52
-
17:47
-
16:54
-
12:36
-
11:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам