Вудбридж о требованиях Джоковича: обращаться к директору Australian Open было неправильно

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж прокомментировал предложения первой ракетки мира серба Новака Джоковича по поводу улучшения условий карантина для игроков в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

«Обращаться к Крэйгу Тили было неправильно. Он всё равно не принимает таких решений. Если бы предложения Джоковича были приняты, нам пришлось бы искать много кортов.

Если есть проблема с едой, то её решат. Хотите больше еды — получите. Я знаю, что Федерация тенниса Австралии сделает всё, чтобы помочь оказавшимся в изоляции на жёстком карантине игрокам. Игроки успокоятся, когда поймут, как люди в Мельбурне относятся к их приезду", — цитирует Вудбриджа Tennis World USA.



Ранее Новак предоставил директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили следующий список требований:

— обеспечить тренировочным инвентарём каждый номер;

— предоставить достойное питание;

— сократить полную изоляцию для 47 теннисистов, осуществив проведение большего количества тестов;

— позволить игрокам посещать своих наставников при условии отрицательных ПЦР-тестов;

— разместить как можно больше теннисистов в частных домах с тренировочными кортами.

Австралийские власти предложения Джоковича отклонили.