13-я ракетка мира — о карантине в Мельбурне: как тюрьма, только с Wi-Fi

13-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился впечатлениями от условий карантина в Мельбурне.

«Это как тюрьма, только с Wi-Fi. Эти люди никакого понятия не имеют о теннисе и о тренировочных кортах. Это просто катастрофа. Федерация тенниса Австралии ничего не контролирует, всё в руках правительства.

Можно тренироваться в своём номере, но это не то же самое. Я чувствую скованность. Не могу представить, что нужно будет провести в таких условиях две недели. Это очень, очень тяжело. Мне придётся много работать над собой в психологическом плане", — приводит слова Баутиста-Агута Tennis World USA.

Игроки, прибывшие в Австралию, были отправлены на двухнедельный карантин. Australian Open стартует 8 февраля.