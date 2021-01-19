Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Путинцева: не поехала бы на AO за 100 тыс., если для этого нужно сидеть в номере с мышами

Путинцева: не поехала бы на AO за 100 тыс., если для этого нужно сидеть в номере с мышами
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Представительница Казахстана Юлия Путинцева отреагировала на высказывания четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийки Ренне Стаббс, которая раскритиковала её жалобы на условия карантина в Мельбурне.

«Серьёзно! Я, как и многие другие, провела две недели на карантине и знаете что? Мы выжили! С тобой всё будет в порядке, и ты уедешь минимум со 100 тыс. в кармане. Но если хочешь, можешь отдать их на благотворительность. Это оценят, а ты сможешь уехать как можно скорее», — написала Стаббс в «твиттере».

«Я повсюду слышу про эти 100 тыс. Но ты сама должна знать, как много денег, времени и всего остального нужно при подготовке к турниру „Большого шлема“. Я бы не приехала за 100 тыс. австралийских долларов, если для этого нужно было растерять форму и сидеть 14 дней в номере с мышами», — ответила Путинцева.

Подвергшаяся изолиции в Австралии Путинцева показала видео, где по её номеру бегает мышь
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021