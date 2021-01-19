Путинцева: не поехала бы на AO за 100 тыс., если для этого нужно сидеть в номере с мышами

Представительница Казахстана Юлия Путинцева отреагировала на высказывания четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийки Ренне Стаббс, которая раскритиковала её жалобы на условия карантина в Мельбурне.

«Серьёзно! Я, как и многие другие, провела две недели на карантине и знаете что? Мы выжили! С тобой всё будет в порядке, и ты уедешь минимум со 100 тыс. в кармане. Но если хочешь, можешь отдать их на благотворительность. Это оценят, а ты сможешь уехать как можно скорее», — написала Стаббс в «твиттере».

«Я повсюду слышу про эти 100 тыс. Но ты сама должна знать, как много денег, времени и всего остального нужно при подготовке к турниру „Большого шлема“. Я бы не приехала за 100 тыс. австралийских долларов, если для этого нужно было растерять форму и сидеть 14 дней в номере с мышами», — ответила Путинцева.