Карен Хачанов провёл первую тренировку с Денисом Шаповаловым в Мельбурне
Канадский теннисист Денис Шаповалов провёл тренировку в Мельбурне с россиянином Кареном Хачановым. Изначально спарринг-партнёром Дениса должен был стать чилиец Кристьян Гарин, но тот снялся с Открытого чемпионата Австралии.
«Первая тренировка в Мельбурне с Кареном Хачановым», — подписал видео Шаповалов.
Пост доступен в «инстаграме» Дениса Шаповалова
«У тебя отличный спарринг-партнёр», — написал Хачанов в комментарии.
Хачанов — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, Кубок Кремля, Париж). Его лучшим достижением в рейтинге ATP является восьмое место. Карен за минувший сезон заработал $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков.
Шаповалов за карьеру выиграл один турнир ATP (Стокгольм).
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