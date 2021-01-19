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Карен Хачанов провёл первую тренировку с Денисом Шаповаловым в Мельбурне

Карен Хачанов провёл первую тренировку с Денисом Шаповаловым в Мельбурне
Теннис / Australian Open 2021 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов провёл тренировку в Мельбурне с россиянином Кареном Хачановым. Изначально спарринг-партнёром Дениса должен был стать чилиец Кристьян Гарин, но тот снялся с Открытого чемпионата Австралии.

«Первая тренировка в Мельбурне с Кареном Хачановым», — подписал видео Шаповалов.

Пост доступен в «инстаграме» Дениса Шаповалова

«У тебя отличный спарринг-партнёр», — написал Хачанов в комментарии.

Хачанов — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, Кубок Кремля, Париж). Его лучшим достижением в рейтинге ATP является восьмое место. Карен за минувший сезон заработал $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков.

Шаповалов за карьеру выиграл один турнир ATP (Стокгольм).

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