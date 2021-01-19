«Мне было страшно». Саня Мирза рассказала о перенесённом коронавирусе

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира в парном разряде, индийская теннисистка Саня Мирза сообщила, что некоторое время назад заразилась коронавирусом.

«Я перенесла COVID-19. Сейчас я здорова, всё хорошо, но я хотела бы поделиться опытом. Мне повезло, так как никаких серьёзных симптомов не проявилось, но я была в изоляции и самым сложным было находиться вдали от моего двухлетнего ребёнка и семьи. Я не могу представить, что люди испытывают, когда члены их семей попадают в больницу и находятся там в одиночестве.

Мне было страшно, так как я не знала, чего ожидать. Ты слышишь так много историй. Каждый день появляется новый симптом. Сложно справиться с такой неопределённостью. Мне повезло пройти через это более или менее нормально. Но самым страшным было не видеть свою семью.

Вирус — не шутка. Я соблюдала все меры предосторожности, но всё равно заразилась. Нам нужно делать всё, чтобы защитить друзей и семьи. Носите маски, мойте руки, защищайте себя и своих любимых. Мы ведём эту борьбу вместе", — написала Мирза в своём «твиттере».