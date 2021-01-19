Роберто Баутиста-Агут извинился за слова о «тюрьме с Wi-Fi» про карантин в Мельбурне

13-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут извинился за свои высказывания по поводу условий карантина в Мельбурне. Спортсмен сказал, что карантин — «это как тюрьма, только с Wi-Fi».
«Хочу извиниться перед всеми, кого обидело видео обо мне, опубликованное недавно. Это была частная беседа, и слова были вырваны из контекста. К сожалению, они попали в СМИ без моего согласия.
Мы с тренером следуем протоколам австралийского правительства и Федерации тенниса Австралии, чтобы избежать риска и гарантированно вернуться к соревнованиям. Это сложные времена для спортсменов и общества в целом.
Хочу поблагодарить всех людей, которые обеспечивают возвращение тенниса. Также благодарен тем, кто каждый день сражается с COVID-19. Меры, предпринятые в Австралии по предотвращению распространения вируса, восхищают», — написал Баутиста-Агут в своём «инстаграме».
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