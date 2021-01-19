Источник: за утечкой скандального видео с Баутиста-Агутом стоит его агент

13-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут оказался в центре скандала после того, как в интернет попало видео, на котором он раскритиковал условия карантина для игроков в Мельбурне. В частности, спортсмен сравнил пребывание на карантине с тюрьмой, в которой есть Wi-Fi.
Позднее Баутиста-Агут опубликовал пост с извинениями. При этом Роберто уточнил, что не давал согласия на публикацию видео.
Журналист телеканала Sport 5 Даниэль Зильберштейн в своём «твиттере» сообщил, что инициатором видеозаписи был агент игрока Амит Наор. Теннисист знал, что его снимают, но не думал, что видео попадёт в интернет. Предполагается, что именно агент и стоит за публикацией видео.
Игроки, прибывшие в Австралию, были отправлены на 14-дневный карантин. Australian Open стартует 8 февраля.
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