«Другой номер, та же история». По комнате Путинцевой в Мельбурне снова бегает мышь

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева показала, как по её гостиничному номеру на карантине в Мельбурне (Австралия) бегает мышь. В первый раз теннисистка пожаловалась на грызуна ещё 16 января, после чего её переселили в другой номер, однако ситуация не изменилась.

«Другая комната, та же история. Хотела поспать, но нет. Думаю, мышей много. Некоторые игроки говорили, что тоже их видели.



На ресепшене мне сказали, что свободных номеров нет и они не могут помочь. Вы, должно быть, шутите», — написала Путинцева на своей странице в «Твиттере».

Посмотреть видео можно на странице Юлии Путинцевой в «Твиттере».

Напомним, все игроки, прибывшие в Австралию, были отправлены на двухнедельный карантин. Australian Open стартует 8 февраля.