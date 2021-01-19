«Повезло, что не попала на «ковидный» самолёт». Павлюченкова — о карантине в Австралии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о распорядке дня во время карантина в Мельбурне (Австралия).

«Сделали сегодня уже третий тест на коронавирус, причём приходят в разное время. В первый день — в два часа ночи, сегодня — в 8 утра, вчера — в 7:30, без предупреждений. Номер очень маленький, сложно заниматься какими-то упражнениями. Старалась прыгать со скакалкой, делать беговые упражнения, растяжку, пыталась заниматься по максимуму. Сегодня пятый день, разрешили пять часов провести вне отеля. Конечно, профессиональным спортсменам выступать потом на таком высоком уровне очень непросто. Я просто радуюсь, считаю, повезло, что не оказалась на «ковидном» самолёте. Жалко спортсменов, они на 14 дней полностью взаперти.



Рада, что есть эти пять часов у меня лично, и пытаюсь по максимуму использовать в свою пользу, надеюсь на лучшее, что получится прийти в хорошей форме к Australian Open», — приводит слова Павлюченковой РЕН ТВ.