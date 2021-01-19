Россиянин Сафиуллин попал на жёсткий карантин в Австралии, как и Кудерметова с Кузнецовой
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что помимо теннисисток Вероники Кудерметовой и Светланы Кузнецовой на жёсткий карантин в Мельбурне (Австралия) попал Роман Сафиуллин.
«Знаю, что кто-то из наших дверь номера открыл, чтобы тренажёром воспользоваться, а выходить нельзя – сразу на это отреагировали. Даже это считается нарушением порядка. Наши там на строгом карантине, попали в такую ситуацию. Таково законодательство Австралии», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».
Напомним, теннисисты, находящиеся на полном карантине, не могут покидать свой номер в течение двух недель.
Сафиуллин впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.
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