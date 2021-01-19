Кузнецова — о карантине в Австралии: очень крутой уровень подготовки и безопасности

Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о карантине в Мельбурне (Австралия). Стоит отметить, что Кузнецова находится на строгой изоляции после контакта с заражённым коронавирусом в самолёте.
«Мы понимали точно: теннисистам придётся провести двухнедельную изоляцию. Это мы знали с самого начала. Речь шла о том, что нам создадут условия и мы сможем тренироваться в этом карантине. Игрокам нужен большой объём работы и постоянно находиться в форме. Было много звонков, менялись локации, Австралийская ассоциация была готова даже снять полноценные резорты для теннисистов, вложить очень много денег, чтобы всё прошло максимально безопасно для жителей и не причиняя ущерб физической форме теннисистов.
В итоге решили: все прилетят в Мельбурн и будут жить в изоляции в отелях, выделенных для теннисистов. Плюс спортсменам выделялось сопровождение, чтобы добираться до кортов и обратно для максимальной безопасности. Призовой фонд первого круга был увеличен, чтобы мотивировать теннисистов приехать в Австралию. В общем, максимальные поблажки со стороны организаторов, чтобы помочь спортсменам и финансово в том числе.
В сложившейся ситуации, которая горячо обсуждается в прессе и чатах игроков, хотелось рассказать о той огромной работе, которую провела принимающая нас страна!
Я считаю, что это очень крутой уровень подготовки и максимальный уровень безопасности и для жителей страны, и для влетающих спортсменов», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».
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