Нисикори: на карантине нет ни свежего воздуха, ни солнца. Это тяжело психологически

Японский теннисист Кей Нисикори рассказал, как переносит строгую изоляцию в Мельбурне (Австралия). Спортсмен вынужден оставаться в отельном номере две недели, так как летел в самолёте с заражённым коронавирусом.

«Меня беспокоит риск получения травмы и уровень моего выступления. Я хочу играть, поэтому постараюсь сделать для этого всё возможное и мыслить позитивно. Нет ни свежего воздуха (окна не открываются), ни солнца, это тяжело психологически. Но игроки должны быть благодарны за то, что мы можем сыграть на турнире. Сейчас я не могу выйти на улицу, но даже по дороге в аэропорт заметил, как много людей участвуют в организации турнира. Я ценю их усилия», — приводит слова Нисикори We love tennis.