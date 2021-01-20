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Организаторы Australian Open опровергли данные о новых случаях заражения игроков COVID-19

Организаторы Australian Open опровергли данные о новых случаях заражения игроков COVID-19
Теннис / Australian Open 2021 0

Федерация тенниса Австралии опровергла информацию медицинской службы штата Виктория о двух новых случаях заражения игроков коронавирусом, сообщает журналист Лука Флорино на своей странице в «Твиттере».

Вчера, 19 января, сообщалось, что общее число заражённых, связанных с Australian Open, достигло 7. Игроки, прибывшие в Мельбурн для участия в соревнованиях, находятся на 14-дневном карантине. Строгую изоляцию вынуждены соблюдать все, кто контактировал с заражёнными при перелёте в Мельбурн. В их число вошли россияне Роман Сафиуллин, Вероника Кудерметова и её супруг, а также Светлана Кузнецова.

Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля. Действующие чемпионы соревнований — американка Софья Кенин и серб Новак Джокович.

На Australian Open подтвердили два новых случая заражения игроков коронавирусом
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