Глава Australian Open рассказал об отношении к условиям карантина для топ-игроков
Глава Федерации тенниса Австралии, директор Australian Open Крэйг Тили рассказал о «пузыре» для топ-игроков, которые находятся на карантине в Аделаиде.
«У меня есть ощущение, что это воспринимается как привилегия. Но они лучшие игроки мира. Я считаю, что если ты находишься на вершине этого вида спорта, являешься чемпионом турниров „Большого шлема“, то это становится вполне обычным делом. Ты получаешь лучшие условия.
У нас турнир «Большого шлема». Мужчины играют до победы в трёх сетах, женщины — до двух. Мы этого не забываем", — приводится слова Тили в «твиттере» So Tennis.
Более 70 игроков попали на жёсткий карантин в Мельбурне. В отличие от топ-игроков в Аделаиде, они пока не могут тренироваться. Australian Open стартует 8 февраля.
У Серены, Джоковича и Надаля особые условия карантина. Федерер зря не едет в Австралию?
У теннисистов топ-3, а также Серены Уильямс будет облегчённый режим изоляции перед Australian Open. Уже говорят о «нечестной игре».
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