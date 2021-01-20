Глава Australian Open рассказал об отношении к условиям карантина для топ-игроков

Глава Федерации тенниса Австралии, директор Australian Open Крэйг Тили рассказал о «пузыре» для топ-игроков, которые находятся на карантине в Аделаиде.

«У меня есть ощущение, что это воспринимается как привилегия. Но они лучшие игроки мира. Я считаю, что если ты находишься на вершине этого вида спорта, являешься чемпионом турниров „Большого шлема“, то это становится вполне обычным делом. Ты получаешь лучшие условия.

У нас турнир «Большого шлема». Мужчины играют до победы в трёх сетах, женщины — до двух. Мы этого не забываем", — приводится слова Тили в «твиттере» So Tennis.

Более 70 игроков попали на жёсткий карантин в Мельбурне. В отличие от топ-игроков в Аделаиде, они пока не могут тренироваться. Australian Open стартует 8 февраля.