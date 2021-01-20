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Кирьос: Джокович не будет величайшим игроком всех времён. Он дважды проиграл мне

Кирьос: Джокович не будет величайшим игроком всех времён. Он дважды проиграл мне
Теннис / Australian Open 2021 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал точку зрения о том, что серба Новака Джоковича можно считать величайшим игроком всех времён. Уроженец Белграда, являющийся первой ракеткой мира, за карьеру выиграл 17 турниров «Большого шлема».

«Не так важно, сколько мэйджоров Новак в итоге выиграет. Для меня он никогда не будет величайшим. Я дважды играл с ним, и он не смог меня победить. Он не может быть величайшим игроком всех времён», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

В 2017 году Кирьос дважды обыграл Джоковича. Это случилось на турнире в Акапулько (Мексика) и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Ранее Ник раскритиковал Новака за предложения об улучшении условий для игроков на карантине в Австралии.

«Джокович — кретин». Кирьос — о просьбе серба улучшить условия на карантине
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