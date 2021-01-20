Кирьос: Джокович не будет величайшим игроком всех времён. Он дважды проиграл мне
Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал точку зрения о том, что серба Новака Джоковича можно считать величайшим игроком всех времён. Уроженец Белграда, являющийся первой ракеткой мира, за карьеру выиграл 17 турниров «Большого шлема».
«Не так важно, сколько мэйджоров Новак в итоге выиграет. Для меня он никогда не будет величайшим. Я дважды играл с ним, и он не смог меня победить. Он не может быть величайшим игроком всех времён», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.
В 2017 году Кирьос дважды обыграл Джоковича. Это случилось на турнире в Акапулько (Мексика) и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Ранее Ник раскритиковал Новака за предложения об улучшении условий для игроков на карантине в Австралии.
«Джокович — кретин». Кирьос — о просьбе серба улучшить условия на карантине
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
14:33
-
13:33
-
12:39
-
12:21
-
12:10
-
11:06
-
10:18
-
09:15
-
00:50
- 19 января 2021
-
23:52
-
21:56
-
21:47
-
20:48
-
20:36
-
19:06
-
17:28
-
17:08
-
16:48
-
16:27
-
16:07
-
15:22
-
15:05
-
14:50
-
14:06
-
13:15
-
12:48
-
11:17
-
10:25
-
09:11
- 18 января 2021
-
22:16
-
21:55
-
21:49
-
21:43
-
21:26
-
20:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам