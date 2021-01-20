Конор Макгрегор отреагировал на жалобы теннисистов на карантин в Австралии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал об отношении к теннисистам, которые жалуются на условия карантина в Австралии.

«Люди не могут пойти на работу. Дети не могут ходить в школу, а эти профессиональные спортсмены жалуются из-за небольшой изоляции. Да ладно, ребята.

Нам нужно исправляться. Происходит много всего, существует большой риск. Все обязаны делать то, что могут. Когда ты проводишь время в одиночестве, могут случиться волшебные вещи", — цитирует Макгрегора Daily Mail.

Более 70 игроков оказались на жёстком карантине в Мельбурне в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Стартовый турнир «Большого шлема» 2020 года начнётся 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.