Конор Макгрегор отреагировал на жалобы теннисистов на карантин в Австралии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал об отношении к теннисистам, которые жалуются на условия карантина в Австралии.
«Люди не могут пойти на работу. Дети не могут ходить в школу, а эти профессиональные спортсмены жалуются из-за небольшой изоляции. Да ладно, ребята.
Нам нужно исправляться. Происходит много всего, существует большой риск. Все обязаны делать то, что могут. Когда ты проводишь время в одиночестве, могут случиться волшебные вещи", — цитирует Макгрегора Daily Mail.
Более 70 игроков оказались на жёстком карантине в Мельбурне в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Стартовый турнир «Большого шлема» 2020 года начнётся 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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