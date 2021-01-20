Шарапова: Серена Уильямс будет на вершине списка величайших спортсменов всех времён
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мнением об успехах 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс.
«Что ж, я действительно полагаю, что Серена будет где-то на вершине списка величайших спортсменов всех времён независимо от вида спорта. У меня в этом нет ни малейших сомнений. Её достижения невероятны. Она выиграла более 20 крупных турниров и до сих пор борется за новые титулы», — приводит слова Шараповой Tennis World USA со ссылкой на подкаст Just B with Bethenny Frankel.
В 2020 году Серена выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена располагается на 11-й позиции.
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