Шарапова: Серена Уильямс будет на вершине списка величайших спортсменов всех времён

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мнением об успехах 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс.



«Что ж, я действительно полагаю, что Серена будет где-то на вершине списка величайших спортсменов всех времён независимо от вида спорта. У меня в этом нет ни малейших сомнений. Её достижения невероятны. Она выиграла более 20 крупных турниров и до сих пор борется за новые титулы», — приводит слова Шараповой Tennis World USA со ссылкой на подкаст Just B with Bethenny Frankel.

В 2020 году Серена выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена располагается на 11-й позиции.

Обручальное кольцо Марии Шараповой стоит $ 400 тысяч. Фото