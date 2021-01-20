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Кузнецова рассказала, поехала бы она на AO, если бы знала о двухнедельном карантине

Кузнецова рассказала, поехала бы она на AO, если бы знала о двухнедельном карантине
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова ещё раз высказалась о карантине в Мельбурне (Австралия).

«Я обещала вам продолжение истории про карантин в Австралии. Вот оно. Я всё также убеждена, что Австралийская ассоциация тенниса провела огромную работу и по сей день поддерживает участников турниров всеми способами.

Но произошла «небольшая заминка». Я честно не знаю, как именно это случилось! Когда мы все уже долетели до Австралии и расселились в номера отелей, только тут мы узнали, что, если в летящем самолёте обнаруживается хотя бы 1 заражённый ковид-19, весь самолёт садится на жёсткий карантин.

На карантин в итоге посадили пассажиров трёх самолетов. Я в их числе. Проговорю о самых сложных условиях пребывания.

1. Нельзя сделать шаг из номера. Не только на тренировку, а даже в соседний номер к своему тренеру. Нельзя и передать друг другу какую-то вещь.

2. Окна в номере не открываются. Нет возможности подышать свежим воздухом. Тут мы и тренируемся, и спим, и едим.

3. Отсутствие возможности уборки номера. Даже пропылесосить нельзя. (Была даже мысль купить пылесос в Интернете.)

4. Нам нельзя есть пищу пластмассовыми приборами, только деревянными (и это загадка для меня). Всю еду, которую привозит доставка, проверяют в отеле.

Такие обыденные вещи, которые в обычной жизни не ценим, тут как никогда нужны.

Мне задают такой вопрос: если бы я знала, пошла бы я на этот шаг? Я долго об этом думала. А мой ответ: да. Я бы всё равно прилетела и приняла участие в турнире. Я вижу эту ситуацию как очередное испытание. Я отлично понимаю австралийцев, они так защищают свой дом, свою родину. Это ещё один шанс стать лучше», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

Кузнецова — о карантине в Австралии: очень крутой уровень подготовки и безопасности
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