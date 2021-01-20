Кузнецова рассказала, поехала бы она на AO, если бы знала о двухнедельном карантине

Российская теннисистка Светлана Кузнецова ещё раз высказалась о карантине в Мельбурне (Австралия).



«Я обещала вам продолжение истории про карантин в Австралии. Вот оно. Я всё также убеждена, что Австралийская ассоциация тенниса провела огромную работу и по сей день поддерживает участников турниров всеми способами.



Но произошла «небольшая заминка». Я честно не знаю, как именно это случилось! Когда мы все уже долетели до Австралии и расселились в номера отелей, только тут мы узнали, что, если в летящем самолёте обнаруживается хотя бы 1 заражённый ковид-19, весь самолёт садится на жёсткий карантин.

На карантин в итоге посадили пассажиров трёх самолетов. Я в их числе. Проговорю о самых сложных условиях пребывания.



1. Нельзя сделать шаг из номера. Не только на тренировку, а даже в соседний номер к своему тренеру. Нельзя и передать друг другу какую-то вещь.



2. Окна в номере не открываются. Нет возможности подышать свежим воздухом. Тут мы и тренируемся, и спим, и едим.



3. Отсутствие возможности уборки номера. Даже пропылесосить нельзя. (Была даже мысль купить пылесос в Интернете.)



4. Нам нельзя есть пищу пластмассовыми приборами, только деревянными (и это загадка для меня). Всю еду, которую привозит доставка, проверяют в отеле.



Такие обыденные вещи, которые в обычной жизни не ценим, тут как никогда нужны.



Мне задают такой вопрос: если бы я знала, пошла бы я на этот шаг? Я долго об этом думала. А мой ответ: да. Я бы всё равно прилетела и приняла участие в турнире. Я вижу эту ситуацию как очередное испытание. Я отлично понимаю австралийцев, они так защищают свой дом, свою родину. Это ещё один шанс стать лучше», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».