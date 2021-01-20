Шарапова вспомнила о самых трудных препятствиях, которые она преодолевала во время карьеры

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о самых тяжёлых испытаниях, через которые она проходила во время карьеры.
«Нет ничего идеального. Прекрасное подтверждение этому — моя третья победа на турнире Большого шлема. Тогда мне был 21 год. Я играла в лучший теннис в своей жизни. А уже четыре месяца спустя я лежала на операционном столе: мне делали операцию на плече.
Я буквально чувствовала тогда, что могу достичь гораздо большего. Ведь в тот момент моя игра становилась всё лучше и лучше. Это был в своём роде возраст начало пика в теннисной карьере. Но та травма лишила меня многого. Было действительно сложно и с физической, и с моральной точек зрения.
А после случился ещё один мрачный отрезок. В тот момент я даже не знала, смогу ли когда-нибудь вновь отбивать подачу, не испытывая мучительной боли», — приводит слова Шараповой Essentially Sports со ссылкой на подкаст Just B with Bethenny Frankel.
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