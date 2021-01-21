Доминик Тим: Джокович и Надаль на шаг впереди Медведева, Циципаса, Зверева и меня
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от первого турнира «Большого шлема» 2021 года — Открытого чемпионата Австралии.
«Я считаю, что Рафаэль Надаль и Новак Джокович всё ещё на шаг впереди Медведева, Циципаса, Зверева и меня. Однако у нас шестерых хорошие шансы на победу», — приводит слова Тима ORF.
Доминик также рассказал о настрое на командный турнир ATP Cup, который пройдёт в Мельбурне с 1 по 5 февраля.
«Мы определённо хотим сыграть хорошо. Думаю, у нас хорошие шансы, потому что наша команда очень сильна. Нам нравится ATP Cup. В прошлом году получилось неудачно. Я был хорошо готов, но провёл два плохих матча. Надеюсь в этом году выступить лучше», — сказал Тим.
Australian Open стартует 8 февраля.
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