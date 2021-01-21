У Томича с подругой на карантине не осталось чистого постельного белья. Номер не убирают
Модель Ванесса Сьерра, являющаяся подругой австралийского теннисиста Бернарда Томича, рассказала об условиях, в которых они находятся на карантине в Мельбурне. Девушка назвала питание в отеле «дерьмом» и сообщила, что они заказывают доставку еды.
«Здесь просто нет свежего воздуха, нет балкона. Вчера я 11 часов играла в Pokemon, а позавчера — вообще 12. Бернард в это же время играет в World of Warcraft. Это единственный выход», — приводит слова Сьерры Daily Mail.
Ванесса также сообщила, что никто не убирает их комнату, у них не осталось чистого постельного белья. По словам Сьерры, им приходится мыть посуду в ванной.
Томич попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию. Турнир стартует 8 февраля.
Горячая подружка скандального теннисиста теперь блеснёт и на Australian Open
Звезда реалити-шоу помогла австралийцу Бернарду Томичу пробиться через квалификацию на домашний «Большой шлем».
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