У Томича с подругой на карантине не осталось чистого постельного белья. Номер не убирают

Модель Ванесса Сьерра, являющаяся подругой австралийского теннисиста Бернарда Томича, рассказала об условиях, в которых они находятся на карантине в Мельбурне. Девушка назвала питание в отеле «дерьмом» и сообщила, что они заказывают доставку еды.

«Здесь просто нет свежего воздуха, нет балкона. Вчера я 11 часов играла в Pokemon, а позавчера — вообще 12. Бернард в это же время играет в World of Warcraft. Это единственный выход», — приводит слова Сьерры Daily Mail.

Ванесса также сообщила, что никто не убирает их комнату, у них не осталось чистого постельного белья. По словам Сьерры, им приходится мыть посуду в ванной.

Томич попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию. Турнир стартует 8 февраля.