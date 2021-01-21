Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бразильский теннисист высказался о карантине для топ-игроков в Аделаиде

Бразильский теннисист высказался о карантине для топ-игроков в Аделаиде
Теннис / Australian Open 2021 0

Бразильский теннисист Марсело Демолинер рассказал об отношении к условиям карантина для топ-игроков в Аделаиде. Большинство участников предстоящего Открытого чемпионата Австралии попали на жёсткий карантин в Мельбурне. Топ-игроки получили лучшие условия для тренировок и проживания.

«Я действительно считаю, что топ-игроки находятся в привилегированном положении, не в таком, как мы. Но это часть тура. Топ-игроки всегда получают нечто большее, мы к этому привыкли. Мы прибыли сюда, зная, что условия для тренировок и проживания у них будут лучше.

Я не знаю, справедливо ли это, но мне кажется, что можно было бы создать похожие условия", — приводит слова Демолинера Ubitennis.

Australian Open начнётся 8 февраля.

У Серены, Джоковича и Надаля особые условия карантина. Федерер зря не едет в Австралию?
У теннисистов топ-3, а также Серены Уильямс будет облегчённый режим изоляции перед Australian Open. Уже говорят о «нечестной игре».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021