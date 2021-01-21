Бразильский теннисист высказался о карантине для топ-игроков в Аделаиде
Бразильский теннисист Марсело Демолинер рассказал об отношении к условиям карантина для топ-игроков в Аделаиде. Большинство участников предстоящего Открытого чемпионата Австралии попали на жёсткий карантин в Мельбурне. Топ-игроки получили лучшие условия для тренировок и проживания.
«Я действительно считаю, что топ-игроки находятся в привилегированном положении, не в таком, как мы. Но это часть тура. Топ-игроки всегда получают нечто большее, мы к этому привыкли. Мы прибыли сюда, зная, что условия для тренировок и проживания у них будут лучше.
Я не знаю, справедливо ли это, но мне кажется, что можно было бы создать похожие условия", — приводит слова Демолинера Ubitennis.
Australian Open начнётся 8 февраля.
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У теннисистов топ-3, а также Серены Уильямс будет облегчённый режим изоляции перед Australian Open. Уже говорят о «нечестной игре».
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