У 67-й ракетки мира обнаружен коронавирус

Испанская теннисистка Паула Бадоса сдала положительный тест на коронавирус. Об этом 67-я ракетка мира сообщила в своём «твиттере».

«У меня плохие новости. Сегодня я получила положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя не очень хорошо, у меня проявились некоторые симптомы, но я постараюсь восстановиться как можно скорее, прислушиваясь к мнению врачей. Меня изолировали, за моим состоянием будут следить. Спасибо за поддержку. Я вернусь более сильной», — написала Бадоса.

В 2015 году Бадоса стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции. В финальном матче она обыграла россиянку Анну Калинскую со счётом 6:3, 6:3. На турнирах WTA испанка пока не завоевала ни одного титула.

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