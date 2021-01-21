У 67-й ракетки мира обнаружен коронавирус
Испанская теннисистка Паула Бадоса сдала положительный тест на коронавирус. Об этом 67-я ракетка мира сообщила в своём «твиттере».
«У меня плохие новости. Сегодня я получила положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя не очень хорошо, у меня проявились некоторые симптомы, но я постараюсь восстановиться как можно скорее, прислушиваясь к мнению врачей. Меня изолировали, за моим состоянием будут следить. Спасибо за поддержку. Я вернусь более сильной», — написала Бадоса.
В 2015 году Бадоса стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции. В финальном матче она обыграла россиянку Анну Калинскую со счётом 6:3, 6:3. На турнирах WTA испанка пока не завоевала ни одного титула.
Австралийские власти сообщили о двух новых случаях заражения игроков коронавирусом на AO
«Это двойной удар!» Марокканский теннисист проиграл американцу, заражённому коронавирусом
Эллиот Беншетри не прошёл во второй круг квалификации Australian Open и теперь ещё может сесть на карантин из-за контакта с соперником.
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
17:22
-
16:58
-
16:38
-
16:24
-
15:07
-
14:00
-
13:41
-
12:11
-
11:13
-
10:29
-
09:03
-
00:15
- 20 января 2021
-
22:58
-
20:23
-
19:42
-
19:20
-
18:48
-
16:34
-
15:33
-
14:33
-
13:33
-
12:39
-
12:21
-
12:10
-
11:06
-
10:18
-
09:15
-
00:50
- 19 января 2021
-
23:52
-
21:56
-
21:47
-
20:48
-
20:36
-
19:06
-
17:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам