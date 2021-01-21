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Организаторы Australian Open ужесточили правила карантина для игроков

Организаторы Australian Open ужесточили правила карантина для игроков
Теннис / Australian Open 2021 0

Были ужесточены условия карантина перед Открытым чемпионатом Австралии, сообщает Marca.

Планировалось, что на второй неделе карантина теннисисты смогут сменить напарника и тренироваться в группах по четыре человека, однако теперь они будут вынуждены продолжать практиковаться только с одним партнёром. Кроме того, если в ближайшие дни у кого-то из игроков будет обнаружен коронавирус, он будет снят с Australian Open. Директор турнира Крэйг Тили подтвердил информацию о новом случае заражения коронавирусом.

Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля. Игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнире, были отправлены на двухнедельный карантин. Действующие чемпионы соревнований — американка Софья Кенин и серб Новак Джокович.

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