Циципас показал, как тренируется с Имером на карантине в Мельбурне

Греческий теннисист Стефанос Циципас показал, как тренируется со шведом Микаэлем Имером во время карантина в Мельбурне (Австралия).

«Мы с приятелем занимаемся творчеством, прежде чем приступить к домашним обязанностям. Так мы любим начинать наш день — с тяжёлой работы», — написал Циципас.

Посмотреть фотографии можно на странице Стефаноса Циципаса в «Инстаграме».

Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля. Игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнире, были отправлены на двухнедельный карантин. Действующие чемпионы соревнований — американка Софья Кенин и серб Новак Джокович.

Из-за ужесточения условий карантина Циципас и Имер будут тренироваться вместе до конца изоляции.

Организаторы Australian Open ужесточили правила карантина для игроков