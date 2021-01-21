Циципас показал, как тренируется с Имером на карантине в Мельбурне
Греческий теннисист Стефанос Циципас показал, как тренируется со шведом Микаэлем Имером во время карантина в Мельбурне (Австралия).
«Мы с приятелем занимаемся творчеством, прежде чем приступить к домашним обязанностям. Так мы любим начинать наш день — с тяжёлой работы», — написал Циципас.
Посмотреть фотографии можно на странице Стефаноса Циципаса в «Инстаграме».
Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля. Игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнире, были отправлены на двухнедельный карантин. Действующие чемпионы соревнований — американка Софья Кенин и серб Новак Джокович.
Из-за ужесточения условий карантина Циципас и Имер будут тренироваться вместе до конца изоляции.
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Игроки тренируются даже в ванной комнате. А в гости могут заглянуть только мышь и попугай. Забавные видео и фото.
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