Россия сыграет с Аргентиной и Японией на ATP Cup

Стали известны результаты жеребьёвки групповой стадии ATP Cup. Сборная России попала в группу D, где сыграет с Аргентиной и Японией.

В состав сборной России вошли Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Команду Аргентины представят Диего Шварцман и Гидо Пелья. За сборную Японии на турнире будут выступать Кей Нисикори и Йосихито Нисиока. На групповом этапе каждая встреча сборных будет состоять из двух одиночных матчей и одного парного. Победители групп выйдут в полуфинал.

В группу А попали Сербия, Германия, Канада, в группу В – Испания, Греция, Австралия, в группу С – Австрия, Италия, Франция. Турнир пройдёт в Мельбурне с 1 по 5 февраля.

В январе 2020 года первым чемпионом ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.