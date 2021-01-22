Россия сыграет с Аргентиной и Японией на ATP Cup
Стали известны результаты жеребьёвки групповой стадии ATP Cup. Сборная России попала в группу D, где сыграет с Аргентиной и Японией.
В состав сборной России вошли Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Команду Аргентины представят Диего Шварцман и Гидо Пелья. За сборную Японии на турнире будут выступать Кей Нисикори и Йосихито Нисиока. На групповом этапе каждая встреча сборных будет состоять из двух одиночных матчей и одного парного. Победители групп выйдут в полуфинал.
В группу А попали Сербия, Германия, Канада, в группу В – Испания, Греция, Австралия, в группу С – Австрия, Италия, Франция. Турнир пройдёт в Мельбурне с 1 по 5 февраля.
В январе 2020 года первым чемпионом ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.
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