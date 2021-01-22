Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим: находящимся на жёстком карантине будет сложно подготовиться к Australian Open

Тим: находящимся на жёстком карантине будет сложно подготовиться к Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о подготовке к Открытому чемпионату Австралии. По словам Тима, игроки, оказавшиеся на карантине, попали в некомфортные условия для подготовки к турниру. Австриец вместе с другими ведущими игроками находится на самоизоляции в Аделаиде.

«Большая привилегия быть здесь в Аделаиде. Но это не преимущество. Мы получаем столько же времени для тренировок, как и парни, находящиеся в Мельбурне.

Просто здесь меньше людей, чем там. Если сравнивать условия с теми игроками, которых не поместили на жёсткий карантин в Мельбурне, у нас похожие условия.

Плохо, что 72 игрока оказались на жёстком карантине. Им будет крайне сложно хорошо провести ATP Cup или успешно сыграть на турнирах перед Australian Open, да и самом Australian Open. Но нам приходится идти на этот риск», — цитирует Тима TennisHead.

Доминик Тим: Джокович и Надаль на шаг впереди Медведева, Циципаса, Зверева и меня
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021