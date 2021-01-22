Тим: находящимся на жёстком карантине будет сложно подготовиться к Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о подготовке к Открытому чемпионату Австралии. По словам Тима, игроки, оказавшиеся на карантине, попали в некомфортные условия для подготовки к турниру. Австриец вместе с другими ведущими игроками находится на самоизоляции в Аделаиде.
«Большая привилегия быть здесь в Аделаиде. Но это не преимущество. Мы получаем столько же времени для тренировок, как и парни, находящиеся в Мельбурне.
Просто здесь меньше людей, чем там. Если сравнивать условия с теми игроками, которых не поместили на жёсткий карантин в Мельбурне, у нас похожие условия.
Плохо, что 72 игрока оказались на жёстком карантине. Им будет крайне сложно хорошо провести ATP Cup или успешно сыграть на турнирах перед Australian Open, да и самом Australian Open. Но нам приходится идти на этот риск», — цитирует Тима TennisHead.
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