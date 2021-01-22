Беккер: Джоковича критикуют несправедливо

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер поддержал серба Новака Джоковича. Первая ракетка мира в последнее время столкнулась с жёсткой критикой. Ранее уроженец Белграда обратился к директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили с предложением улучшить условия пребывания игроков на карантине.

«Предложения Джоковича были верными и логичными. Создаётся впечатление, что Джокович может делать всё, что угодно, за это его критикуют. Но в данном случае это несправедливо. Он просто хотел защитить права игроков, создать справедливые условия для всех, но его начали критиковать все, включая премьер-министра страны.

Проведение турнира выгодно городу и экономике. Город и страна получат преимущества, нужно относиться к игрокам более справедливо и уважительно», — цитирует Беккера Tennis Head со ссылкой на Eurosport.