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Журналистке, прилетевшей на AO-2021, дали подробную инструкцию по смене белья в отеле

Журналистке, прилетевшей на AO-2021, дали подробную инструкцию по смене белья в отеле
Теннис / Australian Open 2021 0
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Журналистка Стефани Майлз, которая прилетела из Абу-Даби в Австралию вместе с теннисистами на Australian Open, рассказала, что ей дали подробную инструкцию по безопасной смене постельного белья в гостинице. В настоящее время журналистка находится на карантине, как и остальные спортсмены.

По словам Майлз, спустя неделю нахождения на карантине у них наступила смена белья.

«Вооружившись инструкцией, я решила, что настало время наброситься на кровать и поменять постель. Правда, я смущена, что у меня четыре различные простыни, а в инструкции указаны лишь три», — написала журналистка, опубликовав инструкцию.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Майлз.

Игроки, прибывшие в Австралию, были отправлены на 14-дневный карантин. Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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