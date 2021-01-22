Журналистке, прилетевшей на AO-2021, дали подробную инструкцию по смене белья в отеле

Журналистка Стефани Майлз, которая прилетела из Абу-Даби в Австралию вместе с теннисистами на Australian Open, рассказала, что ей дали подробную инструкцию по безопасной смене постельного белья в гостинице. В настоящее время журналистка находится на карантине, как и остальные спортсмены.

По словам Майлз, спустя неделю нахождения на карантине у них наступила смена белья.

«Вооружившись инструкцией, я решила, что настало время наброситься на кровать и поменять постель. Правда, я смущена, что у меня четыре различные простыни, а в инструкции указаны лишь три», — написала журналистка, опубликовав инструкцию.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Майлз.

Игроки, прибывшие в Австралию, были отправлены на 14-дневный карантин. Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.