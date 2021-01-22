«Если бы знал, что так будет, не приехал бы». Троицки рассказал о карантине в Австралии

Экс 12-я ракетка мира Виктор Троицки заявил, что не приехал бы в Австралию, если бы знал, насколько жёсткими будут коронавирусные меры в стране для участников Australian Open. Троицки оказался в числе 72 игроков, которые были помещены на жёсткий карантин. Им запрещается покидать гостиничный номер в течение 14 дней. Данные правила действуют для теннисистов, которые были в тесном контакте с заразившимся коронавирусом человеком.

«Если бы я знал, что так будет, я бы не приехал. Полный хаос, ужас, все боятся и беспокоятся. Меня заперли на 14 дней, я не могу выходить из номера. Никаких тренировок, ничего. Мой турнир «Большого шлема» разбивается вдребезги. Я не могу подготовиться к пятисетовым матчам, находясь в номере.

Подготовка к турниру накрылась. После двух недель лежания в постели надо будет набирать форму. Всё это приводит к хаосу в карьере», — цитирует Троицки Ubitennis со ссылкой на Sportski Zurnal.